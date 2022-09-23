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23.09.2022  19:23   Дмитро Колонєй

Обдюрювала іноземців на тисячі доларів: у Харкові спіймали шахрайку

Кіберполіцейські викрили у Харкові зловмисницю

Обдюрювала іноземців на тисячі доларів та спіймана шахрайка у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці встановили, що 45-річна жінка розміщувала оголошення на сайтах знайомств та спілкувалася з чоловіками-іноземцями від імені 22-річної дівчини. В ході листування з жертвою вона виказувала зацікавленість у довготривалих відносинах та шлюбі, розміщувала привабливі фото молодої дівчини. Надалі жінка спонукала чоловіків перевести гроші на її банківський рахунок під різними приводами. 
 
 Поліцейські провели обшук за місцем мешкання фігурантки.  За результатами вилучили мобільні телефони та банківські картки. Наразі поліція встановлює остаточну кількість потерпілих та суму завданих збитків. Одним із потерпілих є громадянин США, який перерахував шахрайці майже 16 тисяч доларів США.
 
Аферистку викрила кіберполіція Харківщини спільно зі слідчими Харківського районного управління поліції № 2 та у співпраці з Центром скарг про злочини в Інтернеті (Internet Crime Complaint Center) Федерального бюро розслідувань США та Глобальним центром взаємодії у кіберпросторі (Global Cyber Cooperative Center).
 
Відкрита кримінальна справа про шахрайство Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру. Їй загрожує до 3 років ув’язнення. 
 
 Процесуальне керівництво здійснює Салтівська окружна прокуратура Харківської області.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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