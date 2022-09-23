23.09.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Зв тиждень з Харкова вивезли десятки тисяч кубометрів відходів

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», з 15 по 21 вересня 2022 року з Харкова працівники підприємства вивезли 43 тис. куб. м відходів усіх видів.

За цей період було вивезено:

36,1 тис. куб. м ТПВ і

6,8 тис. куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КВПВ Олексія Артикуленка, зараз підприємство готується до осінньо-зимового періоду.

«Міняємо шини та паливно-мастильні матеріали, проводимо поточний ремонт спеціальної техніки. Все це потребує додаткових грошових коштів. Я хочу вкотре подякувати жителям нашого міста за своєчасну оплату наших послуг. Ми працюємо для вас і бачимо вдячність за нашу роботу», - зазначив Олексій Артикуленко.