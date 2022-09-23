23.09.2022 19:00 Дмитро Колонєй
Зв тиждень з Харкова вивезли десятки тисяч кубометрів відходів
Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», з 15 по 21 вересня 2022 року з Харкова працівники підприємства вивезли 43 тис. куб. м відходів усіх видів.
За цей період було вивезено:
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36,1 тис. куб. м ТПВ і
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6,8 тис. куб. м великогабаритних відходів.
За словами директора КВПВ Олексія Артикуленка, зараз підприємство готується до осінньо-зимового періоду.
«Міняємо шини та паливно-мастильні матеріали, проводимо поточний ремонт спеціальної техніки. Все це потребує додаткових грошових коштів. Я хочу вкотре подякувати жителям нашого міста за своєчасну оплату наших послуг. Ми працюємо для вас і бачимо вдячність за нашу роботу», - зазначив Олексій Артикуленко.
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