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23.09.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Зв тиждень з Харкова вивезли десятки тисяч кубометрів відходів

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», з 15 по 21 вересня 2022 року з Харкова працівники підприємства вивезли 43 тис. куб. м відходів усіх видів. 
 
За цей період було вивезено:
  • 36,1 тис. куб. м ТПВ і
  • 6,8 тис. куб. м великогабаритних відходів. 
 
За словами директора КВПВ Олексія Артикуленка, зараз підприємство готується  до осінньо-зимового періоду. 
  
«Міняємо шини та паливно-мастильні матеріали, проводимо поточний ремонт спеціальної техніки. Все це потребує додаткових грошових коштів. Я хочу вкотре подякувати жителям нашого міста за своєчасну оплату наших послуг. Ми працюємо для вас і бачимо вдячність за нашу роботу», - зазначив Олексій Артикуленко.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вывоз мусора, харьков
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