23.09.2022 18:23 Дмитро Колонєй
Під Харковом ховався у лісі окупант (фото)
У передмісті Харкова правоохоронці звтримали російської загарбника.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці затримали солдата окупаційної армії у Чугуївському районі Харківщини, який переодягнувся у цивільний одяг та ховався у лісі.
Його виявили поліцейські під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій.
27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил російської федерації через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блок-постах.
В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України.
Зловмисник буде переданий співробітникам військової служби правопорядку.
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