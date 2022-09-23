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23.09.2022  18:23   Дмитро Колонєй

Під Харковом ховався у лісі окупант (фото)

У передмісті Харкова правоохоронці звтримали російської загарбника.

Ховався у лісі та бів затриманий поліцією російський окупант на Чугуївщині. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці затримали солдата окупаційної армії у Чугуївському районі Харківщини, який переодягнувся у цивільний одяг та ховався у лісі.
 
Його виявили поліцейські під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій.
 
Ховався у лісі та бів затриманий поліцією російський окупант на Чугуївщині. Новини Харкова
 
27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил російської федерації через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блок-постах. 
 
В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України. 
 
Зловмисник буде переданий співробітникам військової служби правопорядку.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, пойман окупант, харьков, чугуев
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