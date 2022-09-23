23.09.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області запрошують взяти участь у найбільшому фотоконкурсі у світі

В Україні цей конкурс пройде вже в 11 раз.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що з 1 по 31 жовтня відбудеться найбільший у світі міжнародний фотоконкурс об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки». В Україні конкурс пройде вже одинадцятий раз.

Метою проєкту є зібрати світлини всіх пам’яток нерухомої культурної спадщини України для ілюстрування статей у Вікіпедії.

Конкурсний список складається з понад 92 тисяч пам’яток нерухомої історико-культурної спадщини з усіх областей України, в тому числі Криму. За попередні роки понад три тисячі учасників завантажили вже більше 350 тисяч світлин понад 39 тисяч об’єктів культурної спадщини — культових споруд, будинків, палаців. Проте більша частина культурної спадщини України все ще не має своїх світлин для Вікіпедії. Конкурс має на меті це виправити.

Конкурс цього року має особливу важливість, бо через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого 2022 року сотні пам’яток були зруйновані й багато з них не підлягають відновленню. Щодня кількість руйнувань збільшується. Кожна світлина має вагому цінність для увічнення пам’яті про культурну спадщину нашої Батьківщини, її багатогранність та ідентичність.

Запрошуємо долучатися до конкурсу, подавати свої фото, щоб показати унікальність історико-культурних об’єктів свого краю та привернути увагу до стану їхньої збереженості.

Участь у конкурсі можуть узяти всі охочі. Для цього протягом жовтня слід завантажувати на Вікісховище світлини власного авторства, послуговуючись конкурсними списками пам’яток. У основних номінаціях приймаються фотографії, що були зроблені в будь-який період часу до 23 лютого 2022 року (включно); головне, щоб це були власні роботи. Також можна вантажити відео, де зображені пам’ятки.

«Через повномасштабне вторгнення росії, лише за офіційними даними багато пам’яток знищено чи пошкоджено. Музеї, храми, садиби — дуже важливо зберегти історичну спадщину України, зокрема, через фото та відео у Вікіпедії, найбільшої енциклопедії у світі. Через безпекові чинники, в основній номінації будуть змагатися світлини, зроблені до 23 лютого. Тож запрошуємо піднімати свої архіви і подавати фото ваших улюблених пам’яток» — сказав Ілля Корнійко, член організаційного комітету, голова Правління ГО «Вікімедіа Україна».

Переможці конкурсу отримають цінні призи. Призовий фонд буде розподілено між авторами найкращих фотографій конкурсу загалом, авторами найкращих фото кожного регіону, учасниками, які сфотографували найбільшу кількість пам’яток в Україні та кожному регіоні, та переможцями спецномінацій. Окремою номінацією відзначатимуться автори, що вперше беруть участь у конкурсі.

Десять найкращих світлин культурної спадщини України змагатимуться на міжнародному рівні.

Як взяти участь дивіться на сайті конкурсу

Детальніше із регламентом конкурсу можна ознайомитися за посиланням

Сторінка конкурсу у Фейсбук

З пропозиціями щодо співпраці та питаннями звертайтеся до організаційного комітету конкурсу: [email protected]

Довідка: «Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) — міжнародний конкурс фотографій пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії, який був започаткований у 2010 році в Нідерландах. Конкурс був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі. Всього за час проведення конкурсу було завантажено майже 2,8 млн фотографій. В Україні конкурс проходить одинадцятий раз, його проводить громадська організація «Вікімедіа Україна».