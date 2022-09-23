У Харкові наводять порядок після ліквідації аварій на мережах

Про це інформує КП "Шляхрембуд" Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», ремонтники упорядковують місця розриттів інженерних служб міста на вулицях:
Фахівці ремонтують проїжджу частину по вул. Валдайській, а також прибирають від сміття центральні магістралі міста.
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Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
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Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 04:03 за київським часом.
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