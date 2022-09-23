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23.09.2022  17:38   Дмитро Колонєй

У Харкові наводять порядок після ліквідації аварій на мережах

Про це інформує КП "Шляхрембуд" Харкова.

Наводять порядок після ліквідації аварій на мережах комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», ремонтники упорядковують місця розриттів інженерних служб міста на вулицях:

  • Молочній,
  • Броненосця «Потьомкін»,
  • Сумській,
  • Ковтуна
  • Мереф'янському шосе.

Фахівці ремонтують  проїжджу частину по вул. Валдайській, а також прибирають від сміття центральні магістралі міста.

Тэги:  ремонт дорог, харьков
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