23.09.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі ексгумували 427 тіл

Уже виявлено 427 тіл убитих чи закатованих тіл українців у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що в місті Ізюм Харківської області, виявлено тіла 202 жінок, 189 чоловіків та 5 дітей.

«11 тіл настільки понівечені, що наразі встановити їх стать неможливо. Також в братській могилі в цьому ж місті виявлено 21 тіло наших військовослужбовців. Більшість виявлених тіл в ході візуального огляду мають ознаки насильницької смерті»,- повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв.

Сергій Пантелєєв зазначив, що причину смерті кожної людини буде встановлено в результаті додаткових досліджень.

«Загалом на деокупованій території Харківської області поліція виявила понад 460 тіл. Встановлено особи більше третини з виявлених тіл. Робота з ідентифікації наших громадян не припиняється. Усі виявлені тіла спрямовуються для ретельного проведення судово-медичних досліджень. Уже призначено понад тисячу різних досліджень, які допоможуть встановити причини загибелі, а також можливих убивць»,- зазначив Сергій Пантелєєв.

У звільнених населених пунктах області продовжують працювати слідчо-оперативні групи Національної поліції. За словами Сергія Пантелеєва, робота проводиться послідовно та системно, щоб задокументувати усі звірства, вчинені військовими рф. Слідчі провели понад 1,5 тисячі оглядів місць вчинення воєнних злочинів.

Крім того, під час відпрацювань звільнених територій Харківщини поліцейські виявили та задокументували 18 місць, де росіяни незаконно утримували та катували наших громадян – у містах Куп'янськ, Ізюм, Балаклія, Вовчанськ, селах Козача Лопань, Шевченкове, Огірці.

Сергій Пантелєєв також повідомив, що правоохоронці проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Харківщини, в ході яких вже перевірено причетність понад 2 тисяч осіб до колабораційної діяльності. Інформація у разі підтвердження передається до СБУ для подальшого розслідування.

Також у Національній поліції вже розроблено реєстр військовослужбовців рф та учасників незаконних збройних формувань так званої «л\днр», які перебували на деокупованих територіях Харківщини та могли вчиняти воєнні злочини. Туди вже внесена інформація про понад тисячу осіб.

Нагадаємо, братську могилу знайшли у Харківській області.