23.09.2022 16:59 Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали трьох прибіничків окупантів (фото)

Їх було затримано під час звільнення територій Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, під час оперативного відпрацювання доекупованих територій Харківщини затримано трьох осіб – двох чоловіків, які вступили до лав «народної міліції» в Куп’янську, та першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками РФ.

За даними слідства, у період з березня по червень 2022 року представники РФ створили в окупованому ними Куп’янську так звану «народну міліцію». Двоє місцевих мешканців, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до відділу кадрів псевдоправоохоронного органу та на початку липня обійняли посади «патрульних».

Однак кар’єра «правоохоронців» швидко завершилась. Наразі їх обох затримано та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Також за клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури взято під варту першу заступницю Вовчанського міського голови, яка підозрюється у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що перша заступниця Вовчанського міського голови під час окупації міста пішла на співпрацю з представниками РФ. Жінка брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним «головою тимчасової цивільної адміністрації». Посадовиця забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань щодо їх поселення і надавала технічні засоби для будівництва окупантами фортифікаційних споруд.

Крім того, жінка передавала представникам країни-агресора списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.

21 липня 2022 року посадовиці було заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та оголошено в розшук. Наразі її затримано.

Документування та викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками Управління СБУ в Харківській області.