23.09.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області попереджають про мінну небезпеку

Громадян закликають бути уважними.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Печенізького сільського голову Олександра Гусарова.

Олександр Гусаров повідомив, що під час звільнення територій громади окупанти залишили після себе заміновану місцевість та велику кількість "сюрпризів". Значну небезпеку несуть в собі снаряди, які не розірвалися. Вже є багато випадків підриву людей на мінах в сусідніх селах.

«Будь ласка, утримайтесь від походів та пересування будь-якою пересічною місцевістю, окрім проїзних доріг, тротуарів, стежок селища та сіл громади»,- звернувся до людей Олександр Гусаров.

Також він нагадав, що у Харківській області в період військового стану заборонено відвідування лісів та полювання.

«Любителям збору грибів, які наразі активізувалися в смт Печеніги, нагадую, що прогулянка до лісу чи до лісополоси за грибами може обернутися трагедією. За інформацією рятувальних служб, кількість не здетонованих снарядів і мін, які залишили московити на нашій землі, дуже велика. Над їх розмінуванням працюють відповідні служби. Просимо не нехтувати заборонами! Бережіть себе. Будьте обережні»,- повідомив Олександр Гусаров.