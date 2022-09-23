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23.09.2022  15:19   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники усувають дефекти мереж та облаштовують території

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнмя на КП «Харківські теплові мережі», працівники готують місто до початку нового опалювального сезону, вони заповнюють магістральні, внутрішньоквартальні та внутрішньобудинкові мережі теплоносієм, оперативно усувають дефекти та облаштовують території.
 
«На планово-попереджувальному ремонті по гарячому водопостачанню залишаються 872 будинки, 166 зі списку підготували протягом двох діб. Усі розриття у найкоротший термін готуються до асфальтування, щоб грунт не розмивало дощами. На джерелах теплопостачання, крім проведення планових підготовчих робіт, облаштовують території, вивозять будівельне сміття», - зазначили на ХТМ.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, отопительный сезон, харьков, тепло
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