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20.09.2022  13:06   Рита Парфенова

Пожежа в Харкові: на Салтівці вщент згоріли МАФи (відео)

Зранку 20 вересня біля станції метро «Студентська» в Харкові сталася велика пожежа.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, пожежа сталася в торговельних кіосках по вулиці Валентинівській, 18.

На час прибуття перших рятувальних підрозділів вогонь встиг розповсюдитись на на три торговельних кіоски. Загальна площа горіння складала біля 80 кв.м.

На місці події працювали 3 оперативних підрозділів ДСНС. Об 11:14 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу та об 11:38 повністю ліквідувати.

Причина її виникнення наразі з‘ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Новини Харкова: пожежа на Студентській

Новини Харкова: пожежа на Студентській

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 19 по 20 вересня сталося п’ять пожеж.

 

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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