20.09.2022 13:35 Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила ще 8 відділень у деокупованих населених пунктах Харківської області

Логістична компанія привезла гуманітарну допомогу, генератори та Starlink.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що 19 вересня, Нова пошта відкрила відділення ще у 8 деокупованих населених пунктах Харківщини: Дергачах, Катеринівці, Рогані, Водяному, Мурафі, Андріївці, Клугино-Башкирівці та Малинівці. Також компанія привезла гуманітарну допомогу, генератори та Starlink для безкоштовного підключення жителям, де відсутня електроенергія та інтернет.

У місті Дергачі запрацювало вантажне відділення № 130. Доступні усі послуги для видачі та отримання відправоень до 1000 кг щодня з 09:00 до 17:00.

У Катеринівці по вул. Кооперативна, 1 відкрито поштове відділення до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00.

Варто зазначити, що в населених пунктах Рогань, Водяному, Мурафа, Андріївці, Клугино-Башкирівці та Малинівка вже працюють мобільні відділення. Мешканцям доступна відправка та отримання посилок до 30 кг. Сплатити за послуги на місці можна через мобільний додаток Нової пошти, карткою через POS-термінал або відправити посилку за рахунок отримувача. Мобільне відділення не приймає готівку.

Перелік та графік роботи відкритих відділень:

Рогань, вул. Культури, 5. Працюватиме у понеділок, середу та п’ятницю з 14:10 до 16:10.

Водяне, вул. Московська, 132 - вівторок, четвер та суботу з 14:00 до 16:00.

село Мурафа, вул. Весніна, 1а - вівторок, четвер та суботу з 11:30 до 13:30.

Андріївка, вул. Центральна, 5а. – з понеділка по суботу з 10:00 до 12:00.

Село Клугино-Башкирівка, вул. Горішного, 138/2 - щодня, окрім неділі з 12:30 до 14:30.

Малинівка, вул. 1-го Травня, 10 - з понеділка по суботу з 15:00 до 18:00.

Нагадаємо, у Харківській області встановлюють термінали Starlink.