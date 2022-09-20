Идеальная эстетика возможна: лазерная шлифовка с Cutera

Нехирургические методы в косметологии получают все больше положительных отзывов, тем самым расширяя круг доверия среди ценителей вечной молодости.
К таким методикам относится и лазерная шлифовка, известная еще как жемчужный пилинг. Она делает кожу сияющей, гладкой и однотонной.
Безопасность и эффективность процедуры в основном зависит от медицинской установки, с помощью которой осуществляется пилинг, и компетенции врача-дерматолога. Поэтому, выбирая клинику для проведения шлифовки лазером, следует в первую очередь ориентироваться на эти два критерия.
Кожа состоит из поверхностного слоя — эпидермиса, и глубокого слоя — дермы. В зависимости от показаний, врач может использовать датчики для проведения поверхностного пилинга или глубокой шлифовки. В любом случае лазерный луч во время воздействия приводит к моментальному испарению из клеток жидкости (вапоризации) с одновременной стимуляцией регенерационных процессов. Лазерный пилинг способствует быстрому обновлению кожных покровов, выработке эластина и коллагена. Ткани подтягиваются на 20–25%, кожа становится более ровной, без морщин, складок, шрамов и пигментных пятен.
Важно знать, что только на сертифицированной медицинской установке возможно за 1–2 сеанса получить разительное изменение внешности. В большинстве случаев шлифовка лазером позволяет:
К процедуре важно правильно подготовиться. В первую очередь врачу сообщают о ранее проводимых косметологических воздействиях. Например, после так называемого «желтого пилинга» (химического) нежелательно сразу применять фракционную шлифовку. Между ними должен быть временной промежуток не меньше месяца. Некоторые медикаментозные курсы терапии также не позволяют одновременно с ними выполнять лазерное омоложение. О всех подобных нюансах нужно обязательно уведомить врача-дерматолога.
Окончательный результат сохраняется на протяжении года. Процедура подходит людям различного возраста и не имеет строгих ограничений или противопоказаний.
Попробуйте процедуру один раз, и вы убедитесь в реальности инновационного омоложения. Записаться на консультацию и узнать детальнее о лазерной шлифовке можно в клинике ANACOSMA.
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