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20.09.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

У трьох районах Харкова відключать воду: адреси

Частини Салтівського, Київського та Немишлянського районів залишаться без води.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному обладнанні насосної станції з метою підготовки водопроводу для роботи в осінньо-зимовий період 21 вересня з 9.00 до 24.00 буде тимчасово припинено водопостачання:
 
  • частини Салтівського, Київського та Немишлянського районів, обмежених;
  • вул. Дружби Народів, вул. Леся Сердюка, МЖК «Інтернаціоналіст», вул. Квітучою, територіями торгових комплексів «Дафі», «Караван», вул. Яровою, вул. Лазківською, вул. Академіка Барабашова, сел. Шевченка, р. Харків, вул. Районною, пр. Ювілейним, пров. 1-м Істомінським, вул. Артема Веделя, Салтівським шосе, вул. Туркестанською, вул. Краснодарською, пр. Тракторобудівників, Салтівське шосе, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Дружби Народів.
Зі списком адрес можна ознайомитись за посиланням. Телефон для довідок: 15-33.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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