У тюрмі Куп’янська рашисти змушували ув’язнених спати стоючи (відео)

СБУ розслідує, як окупанти незаконно утримували громадян у Куп’янську.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на СБУ, незаконна в'язниця рашистів була облаштована у райвідділку поліції Куп'янська, де під час російського вторгнення знаходився «керівний центр» окупаційної адміністрації. Встановлено, що в цих приміщеннях рашисти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати.
Серед куп'янчан мало хто хотів допомагати ворогу, тому «тюрма» була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400. Незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи.
За міжнародними конвенціями, таке поводження визнається катуваннями та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання.
Слідчі Управління СБУ в Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення, в рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області знаходять масові поховання людей.
Комментариев: 0
Хочете, щоб день приніс вам успіх? Створіть умови: приведіть справи в порядок або хоч розгребайте завали на своєму робочому столі.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: