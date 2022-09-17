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17.09.2022  10:57   Рита Парфенова

Стали відомі нові факти загибелі дітей на Харківщині через військову агресію

Станом на 17 вересня внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 218 дітей.

харьков разрушения

Такі дані надали в Офісі Генарального прокурора, передає РЕДПОСТ.

Стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами рф с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.

Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років.
 
16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків отримали поранення двоє дітей 5 та 17 років.
 
Загалом станом на ранок 17 вересня 2022 року більше ніж 1145 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 389 дітей загинули та понад 756 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного удару 16 вересня по Слобідському району Харкова легкі ушкодження отримали 4 людей, в тому числі двоє дітей 5 та 17 років. Протягом тієї ж доби в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі двоє дітей 12 та 13 років.

Источник:   Офіс Генерального прокурора
 Тэги:  дети, пострадали, харьков, агрессия россии
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