17.09.2022 10:57 Рита Парфенова

Стали відомі нові факти загибелі дітей на Харківщині через військову агресію

Станом на 17 вересня внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 218 дітей.

Такі дані надали в Офісі Генарального прокурора, передає РЕДПОСТ.



Стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами рф с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.



Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років.



16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків отримали поранення двоє дітей 5 та 17 років.



Загалом станом на ранок 17 вересня 2022 року більше ніж 1145 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 389 дітей загинули та понад 756 отримали поранення різного ступеню тяжкості.



Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного удару 16 вересня по Слобідському району Харкова легкі ушкодження отримали 4 людей, в тому числі двоє дітей 5 та 17 років. Протягом тієї ж доби в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі двоє дітей 12 та 13 років.