16.09.2022 20:28 Дмитро Колонєй

Окупанти розміщують війська у закладах освіти Хакрівщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 16 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Окупанти розміщують війська у закладах освіти Хакрівщини (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

За поточну добу ворог завдав 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.

на Харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, - в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін;

на Слов’янському напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка;

Російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах - особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони уразила

4 райони зосередження живої сили та військової техніки противника і 1 опорний пункт. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія продовжують нищити ворога. У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами.