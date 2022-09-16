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16.09.2022  20:56   Дмитро Колонєй

Огромное спасибо за веру, которую вы несете людям,- Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова подякував за відданість Харкову представникам всіх конфесій міста.


Огромное спасибо за веру, которую вы несете людям,- Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов провів зустріч із духовенством, у якій взяли участь представники всіх конфесій, які залишилися у Харкові та продовжують працювати у найважчі для нього часи. Ігор Терехов подякував їм за відданість місту та вручив їм Почесні грамоти Харківської міської ради.  
 
«В самые тяжелые времена вы даете харьковчанам надежду и своей мудростью делаете так, чтобы им становилось намного легче. Многие военнослужащие ВСУ, бойцы территориальной обороны приходят к вам, и вы также вдохновляете их на подвиги ради Харькова, ради Украины. Огромное спасибо за ваш ежедневный тяжелейший труд, за веру, которую вы несете людям. Низкий вам поклон», - подякував присутнім Ігор Терехов.  
 
Зустрівся із духовенством Харкова Ігор Терехов
 
З початку повномасштабної війни представники духовенства всіляко підтримують мешканців Харкова, зокрема, займаються гуманітарною допомогою, відвідують поранених у шпиталях, допомагають харків'янам, які залишилися без житла.
 
Зустрівся із духовенством Харкова Ігор Терехов
 
Зустрівся із духовенством Харкова Ігор Терехов
 
Зустрівся із духовенством Харкова Ігор Терехов
 
Зустрівся із духовенством Харкова Ігор Терехов
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, духовенство, харьков, агрессия россии
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