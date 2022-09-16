16.09.2022 20:56 Дмитро Колонєй

Огромное спасибо за веру, которую вы несете людям,- Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова подякував за відданість Харкову представникам всіх конфесій міста.



Огромное спасибо за веру, которую вы несете людям,- Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов провів зустріч із духовенством, у якій взяли участь представники всіх конфесій, які залишилися у Харкові та продовжують працювати у найважчі для нього часи. Ігор Терехов подякував їм за відданість місту та вручив їм Почесні грамоти Харківської міської ради.

«В самые тяжелые времена вы даете харьковчанам надежду и своей мудростью делаете так, чтобы им становилось намного легче. Многие военнослужащие ВСУ, бойцы территориальной обороны приходят к вам, и вы также вдохновляете их на подвиги ради Харькова, ради Украины. Огромное спасибо за ваш ежедневный тяжелейший труд, за веру, которую вы несете людям. Низкий вам поклон», - подякував присутнім Ігор Терехов.

З початку повномасштабної війни представники духовенства всіляко підтримують мешканців Харкова, зокрема, займаються гуманітарною допомогою, відвідують поранених у шпиталях, допомагають харків'янам, які залишилися без житла.