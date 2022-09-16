16.09.2022 20:06 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив кращих рятувальників з нагоди професійного свята (фото)

В Харкові відбувся прийом до Дня рятувальника України.



Ігор Терехов нагородив кращих рятувальників з нагоди професійного свята (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов подякував співробітникам ДСНС за службу та вручив їм Почесні грамоти Харківської міської ради, виконавчого комітету міськради та Подяки міського голови. Нагороди отримали службовці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС та Головного управління ДСНС України у Харківській області.

«Я завжди з великою повагою ставився до вашої професії, але те, що ви робите під час цієї жахливої війни, яку розв'язала російська федерація проти нас, українців, жодними словами не описати. Ви - там, де важко. Як тільки трапляються обстріли, пожежі, руйнування, потрібно рятувати людей та розбирати завали – ви на місці. Ви - справжні герої. Я пишаюся тим, що у нас є такі хлопці, які рятують життя, пишаюся тим, що ви – харків'яни», - наголосив міський голова.

Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у війні рятувальників.