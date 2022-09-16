Комунальники діагностують харківські зливи

Про це інформує харківське КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» фахівці підприємства підприємства Із застосуванням спецтехніки (відеоендоскоп) проводять діагностику стану ділянки мережі зливової каналізації.
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