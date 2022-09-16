16.09.2022 19:35 Дмитро Колонєй

Комунальники діагностують харківські зливи

Про це інформує харківське КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» фахівці підприємства підприємства Із застосуванням спецтехніки (відеоендоскоп) проводять діагностику стану ділянки мережі зливової каналізації.