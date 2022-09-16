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16.09.2022  19:35   Дмитро Колонєй

Комунальники діагностують харківські зливи

Про це інформує харківське КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Комунальники діагностують харківські зливи

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» фахівці підприємства підприємства Із застосуванням спецтехніки (відеоендоскоп) проводять діагностику стану ділянки мережі зливової каналізації.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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