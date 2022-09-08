08.09.2022 19:38 Дмитро Колонєй

Невзирая на все трудности, мы достойно пройдем этот отопительный сезон, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону відмітив, що, незважаючи на безперервні обстріли і майже щоденні руйнування критичної інфраструктури, комунальні служби міста Харкова продовжують без вихідних готуватися до опалювального сезону.

Мер Харкова зазначив, що внаслідок нічних та ранкових обстрілів деякі інфраструктурні об'єкти Харкова зазнали серйозних пошкоджень, і зараз комунальні служби займаються їх усуненням.

Також мер повідомив, що харків'яни продовжують повертатися до міста, і бізнес потроху починає оживати. Зокрема, останнім часом зріс попит на оренду приміщень.

«Однако бюджет – сложный. Нам очень тяжело. Каждый «прилет» – это разрушение: выбиты окна, повреждены водопроводы, теплосети. Это все нужно восстанавливать. Поэтому нам нужно сбалансировать бюджет города так, чтобы хватило на заработные платы, медикаменты, помощь людям, обеспечение теплом, закрытие контуров и многое другое», - підкреслив Ігор Терехов.

Також міський голова зазначив, що комунальні служби максимально сконцентровані та зроблять усе можливе, щоб пройти опалювальний сезон із теплом та гарячою водою.

«Я вижу настроения харьковчан, знаю, как мы строим свою работу по обеспечению города всеми энергоносителями. Понимаю, что российские агрессоры будут целенаправленно разбивать нам объекты жизнеобеспечения. Тем не менее, мы прошли страшные конец зимы и весны, когда было очень тяжело. Думаю, невзирая на все трудности, мы достойно пройдем этот отопительный сезон», - наголосив мер Харкова.