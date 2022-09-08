Під Харковом зловили на хабарі жінку

08.09.2022 19:07 Дмитро Колонєй

Під Харковом повідомлено про підозру державній реєстраторці.

З метою отримання неправомірної винагороди жінка зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за особою. При цьому відповідних правовстановлюючих документів у чоловіка не було, у тому числі рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкту комунальної власності у приватну власність.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.