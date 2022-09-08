08.09.2022 19:07 Дмитро Колонєй
Під Харковом зловили на хабарі жінку
Під Харковом повідомлено про підозру державній реєстраторці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року до державної реєстраторші одного з комунальних підприємств Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв звернувся чоловік з метою проведення державної реєстрації на нежитлові приміщення по вул. Гуданова в м. Харкові, які перебувають у власності територіальної громади м. Харкова, за іншою особою. Загальна площа майна складає майже 260 кв. м, а вартість — понад 3 млн гривен
З метою отримання неправомірної винагороди жінка зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за особою. При цьому відповідних правовстановлюючих документів у чоловіка не було, у тому числі рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкту комунальної власності у приватну власність.
Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.
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