Два харківських трамваї змінять свій маршрут на Москальовці: дізнайтеся як саме

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Гороскоп на 8 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Намагайтеся зайвий раз не лізти в чужі справи, навіть із найкращих спонукань. На цьому ґрунті сьогодні легко може розгорітися конфлікт.

Прогноз погоди у Харкові на 8 вересня Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.