08.09.2022 18:36 Дмитро Колонєй
Два харківських трамваї змінять свій маршрут на Москальовці: дізнайтеся як саме
Заборона руху пов'язана з ремонтом на харківських вулицях.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Департамент інфраструктури, вдень 9 вересня 2022 року рух трамваїв по вулицям Гольдбергівській та Молочній, на ділянці від пров. Рибасівського до вул. Плеханівської, буде заборонений з 9:00 до 17:00., що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей період трамвай №27 буде ходити так:
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Журавлівський гідропарк - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в'їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;
Маршрут трамваю №28 буде таким:
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Журавлівський гідропарк - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в'їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк.
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