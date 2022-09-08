08.09.2022 20:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог розпочав примусову мобілізацію місцевого населення (відео)



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;

На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до так званих “референдумів”, окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують “націоналізувати”.

В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, у так званий “вербувальний центр”.

Протягом поточної доби ворог завдав: 4 ракетних удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків, є жертви серед цивільного населення;

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей.

Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань наших військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 зенітних ракетних комплекси ворога. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА. Втрати противника уточнюються.