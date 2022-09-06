06.09.2022 16:19 Дмитро Колонєй

Аграріям допоможе програма Євросоюзу

Агровиробники можуть отримати допомогу через ДАР

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ХОДА, у Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок в межах нової програми допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 млрд грн (50 млн євро).

Програма фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу.

За умовами програми, безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. Розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через Державний аграрний реєстр

Зареєстровані у ДАР фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, що відповідають критеріям програми, зможуть отримати безповоротну допомогу в розмірі:

3100 грн на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (але не більше 372 тис. грн);

5300 грн на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача (але не більше 530 тис. грн).

Фредерік Куне, керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні підкреслив, що за їхніми оцінками, внаслідок спровокованої росією загарбницької війни проти України наші аграрії втратили значну частину посівів озимих.

«Дрібні сільгоспвиробники, які є основним джерелом продовольчої безпеки країни та основними виробниками продукції для внутрішнього споживання, постраждали найбільше. Тому в межах останнього пакету бюджетної підтримки, виділеного ЄС Україні в липні цього року, малі фермери отримають екстренну підтримку в розмірі 50 мільйонів євро», – зауважив він.