06.09.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли про гасіння пожежі в центрі Харкова

Окупанти обстріляли ракетами центральну частину міста.

Фото:ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що вранці 6 вересня дві ракети окупантів влучили у центральну частину Харкова. Одна з них потрапила до адміністративної будівлі, друга до п'ятиповерхового будинку.

Рятувальники, які прибули на місце обстрілу, врятували трьох людей із зруйнованого будинку.

Під зруйнованими будівельними конструкціями виникла пожежа на площі біля 400 кв.м. Складність в її ліквідації полягала у неможливості вільного доступу до осередків горіння. Вогнеборцям доводилось вживати заходів щодо розбирання зруйнованих конструкцій будинку, аби дістатися до цілі.

На місці події працювало приблизно 60 чоловік особистого складу ДСНС, 7 пожежних автоцистерн, 2 пожежних автомобіля першої допомоги, 2 автодрабини, 2 автокрана, колінчатий підіймач, автомобіль газодимозахисної служби та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль (САРМ). По завершенню пожежогасіння триватимуть аварійно-рятувальні роботи.