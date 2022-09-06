    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків'янам, які втратили житло внаслідок ранкового ракетного удару,нададуть кімнати в гуртожитках
06.09.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

Харків'янам, які втратили житло внаслідок ранкового ракетного удару,нададуть кімнати в гуртожитках

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову вранці 6 вересня.

Харків
Фото: ДСНС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що харків'янам, які втратили житло внаслідок ранкових обстрілів центральної частини міста, нададуть кімнати у гуртожитках. Про це в ефірі національного телемарафону заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
За його словами, саме ця частина Київського району неодноразово зазнавала обстрілів, тому чимало мешканців виїхали з будинку, який постраждав, раніше. 
 
«Проте всім, кому необхідно, ми надамо житло в гуртожитку. У нас є резерв кімнат, які використовуються для того, щоб розселяти людей», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Також він повідомив, що на місці події продовжують працювати співробітники ДСНС та комунальники. Троє харків'ян, яких врятували з-під руїн житлового будинку, зараз знаходяться у шоковому стані. З ними працюють психологи.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.09 ЖКГ Комунальники Харкова провели відновлення зливової каналізації 06.09 Освіта Очное обучение будет только в школах, оборудованных укрытиями, - Ігор Терехов 06.09 Надзвичайні події та кримінал Наслідки ранкового обстрілу центральної частини Харкова (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 