06.09.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

Харків'янам, які втратили житло внаслідок ранкового ракетного удару,нададуть кімнати в гуртожитках

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову вранці 6 вересня.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що харків'янам, які втратили житло внаслідок ранкових обстрілів центральної частини міста, нададуть кімнати у гуртожитках. Про це в ефірі національного телемарафону заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, саме ця частина Київського району неодноразово зазнавала обстрілів, тому чимало мешканців виїхали з будинку, який постраждав, раніше.

«Проте всім, кому необхідно, ми надамо житло в гуртожитку. У нас є резерв кімнат, які використовуються для того, щоб розселяти людей», - зазначив Ігор Терехов.

Також він повідомив, що на місці події продовжують працювати співробітники ДСНС та комунальники. Троє харків'ян, яких врятували з-під руїн житлового будинку, зараз знаходяться у шоковому стані. З ними працюють психологи.