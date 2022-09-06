06.09.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

У Брюсселі проходить інсталяція проєкту «Авангардна історія України»

Інсталяція дозволяє ознайомитись з тисячолітньою історією України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерства культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що на одній з центральних площ Брюсселя, по сусідству з будівлями Ради Європи та Єврокомісії, проходить інсталяція проєкту «Авангардна історія України».

Інсталяція є інтерактивною. Так, наприклад, можна відчути справжній дух української демократії, або ж відсканувати QR-код і потрапити на instagram-сторінку проєкту — з цікавими фактами тисячолітньої української історії.

«Авангардна історія України» — проєкт, який через притаманні українцям риси, як-то креативність, жага до пригод, авангардизм, демократичність, освіченість, підприємливість, мелодійність, сміливість, завзятість розповідає про безупинний еволюційний процес розвитку Української Державності. Дякуємо партнерам проєкту — Державному агентству України з питань мистецтв та мистецької освіти, Міністерству закордонних справ Україну та агенції Havas Engage — за співпрацю»,- повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.