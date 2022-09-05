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05.09.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області побили пенсіонера

Зловмисники надягну на голову пенсіонера пакет і побили його.

У Харківській області побили пенсіонера
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що зловмисник разом із невстановленою особистістю проникли до будинку пенсіонера. Надягли йому на голову пакет, зав'язали руки та побили. В результаті цих дій потерпілий зізнався, де він зберігає гроші та цінні речі.
 
Зловмисники забрали цінні речі, гроші у розмірі 17 тисяч гривень та банківську картку.
 
Увечері того ж дня оперативники терпідрозділу спільно з працівниками управління карного розшуку доставили одного з нападників до відділу поліції.
 
Зловмисником виявився 37-річний житель міста Мерефа. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Поліція вживає заходи з розшуку та затримання співучасника злочину.
 
Нагадаємо, у Харкові виявили чоловіка, який висловлював наративи російської пропаганди.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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