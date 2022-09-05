05.09.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області побили пенсіонера

Зловмисники надягну на голову пенсіонера пакет і побили його.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що зловмисник разом із невстановленою особистістю проникли до будинку пенсіонера. Надягли йому на голову пакет, зав'язали руки та побили. В результаті цих дій потерпілий зізнався, де він зберігає гроші та цінні речі.

Зловмисники забрали цінні речі, гроші у розмірі 17 тисяч гривень та банківську картку.

Увечері того ж дня оперативники терпідрозділу спільно з працівниками управління карного розшуку доставили одного з нападників до відділу поліції.

Зловмисником виявився 37-річний житель міста Мерефа. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція вживає заходи з розшуку та затримання співучасника злочину.

Нагадаємо, у Харкові виявили чоловіка, який висловлював наративи російської пропаганди.