05.09.2022 16:00 Віталій Хінєвіч
У Харківській області побили пенсіонера
Зловмисники надягну на голову пенсіонера пакет і побили його.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що зловмисник разом із невстановленою особистістю проникли до будинку пенсіонера. Надягли йому на голову пакет, зав'язали руки та побили. В результаті цих дій потерпілий зізнався, де він зберігає гроші та цінні речі.
Зловмисники забрали цінні речі, гроші у розмірі 17 тисяч гривень та банківську картку.
Увечері того ж дня оперативники терпідрозділу спільно з працівниками управління карного розшуку доставили одного з нападників до відділу поліції.
Зловмисником виявився 37-річний житель міста Мерефа. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліція вживає заходи з розшуку та затримання співучасника злочину.
Нагадаємо, у Харкові виявили чоловіка, який висловлював
наративи російської пропаганди.
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