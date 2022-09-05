05.09.2022 15:51 Дмитро Колонєй

Мы передислоцировали врачей в работающие поликлиники и больницы, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє, РЕДПОСТ , за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова в ефірі національного телемарафону у лікарнях міста є ліки, зокрема інсулін. Медустанови фінансуються коштом місцевого бюджету. Також допомога надходить лінією Офісу Президента України та з боку міст-партнерів Харкова з інших країн.

При цьому Ігор Терехов зазначив, що на сьогоднішній день у місті різною мірою зруйновано понад 50 медустанов.

«Поэтому мы передислоцировали врачей, перенаправили поток пациентов в работающие поликлиники и больницы», - пояснив мер Харкова.

Також міський голова повідомив, що для харків'ян продовжують працювати аптеки.