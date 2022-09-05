05.09.2022 15:51 Дмитро Колонєй
Мы передислоцировали врачей в работающие поликлиники и больницы, - Ігор Терехов
Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє, РЕДПОСТ
, за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова в ефірі національного телемарафону у лікарнях міста є ліки, зокрема інсулін. Медустанови фінансуються коштом місцевого бюджету. Також допомога надходить лінією Офісу Президента України та з боку міст-партнерів Харкова з інших країн.
При цьому Ігор Терехов зазначив, що на сьогоднішній день у місті різною мірою зруйновано понад 50 медустанов.
«Поэтому мы передислоцировали врачей, перенаправили поток пациентов в работающие поликлиники и больницы», - пояснив мер Харкова.
Також міський голова повідомив, що для харків'ян продовжують працювати аптеки.
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