24.08.2022 13:42 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 24 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 23 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 50 легкових авто;

«Угринів» - 70 легкових авто;

«Рава-Руська» - 100 легкових авто, 10 автобусів;

«Грушів» - 10 легкових авто;

«Краківець» - 90 легкових авто;

«Шегині» - 65 легкових авто;

«Смільниця» - 30 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 35 легкових авто;

«Ужгород» - 30 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 25 легкових авто, 8 автобусів;

«Лужанка» - 12 легкових авто.

За добу 23 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 86 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 45 тисяч осіб. Майже 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували понад 41 тисяча осіб, більше 37 тисячі з них – громадяни України.