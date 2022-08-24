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24.08.2022  13:42   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 24 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 23 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 50 легкових авто;
  • «Угринів» - 70 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 100 легкових авто, 10 автобусів;
  • «Грушів» - 10 легкових авто;
  • «Краківець» - 90 легкових авто;
  • «Шегині» - 65 легкових авто;
  • «Смільниця» - 30 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 35 легкових авто;
  • «Ужгород» -  30 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 25 легкових авто, 8 автобусів;
  • «Лужанка» - 12 легкових авто.

За добу 23 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 86 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 45 тисяч осіб. Майже 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували понад 41 тисяча осіб, більше 37 тисячі з них – громадяни України.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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