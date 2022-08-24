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24.08.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

Джерела Харківської області перевірили на вміст нитратів та бактерій: результат дослідження

Фахівці постійно перевіряють якість води у Харківській області.

Вода Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що в місті Харкові та Харківській області в рамках щоденного моніторингу за якістю та безпечністю питної води з мереж централізованого питного водопостачання досліджено 79 проб води на санітарно-хімічні показники та 116 проб на мікробіологічні показники епідемічної безпеки.
 
За результатами досліджень питної води з розподільної мережі водогонів міста Лозова та смт Сахновщина Красноградського району 8 проб не відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил.
 
За результатами досліджень проб води з природних джерел на території міста Харкова не відповідали вимогам гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки проби води з наступних каптажів:
 
  • парк Юність;
  • Олексіївська балка по вул. Клочківській;
  • джерела поблизу Петренківського водоймища та у Манжосовому Яру.
Це свідчить про мікробне забруднення підземних водоносних горизонтів та є прогностично несприятливим, оскільки за період ведення бойових дій питома вага проб джерельної води з відхиленнями від нормативів значно зросла. У зв’язку з цим нагадуємо, що вода з усіх природних джерел (незалежно від результатів досліджень) придатна для вживання лише після попереднього кип’ятіння.
 
Водночас повідомляємо про високий вміст нітратів у воді з джерела в парку Юність, який перевищує гігієнічний норматив в 1,75 раза, та нагадуємо, що таку воду категорично не можна використовувати для вигодовування немовлят й малолітніх дітей та не рекомендується вживати іншим групам населення.
 
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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, вода
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