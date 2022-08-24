24.08.2022 14:00 Віталій Хінєвіч
У Малій Данилівці сталося 5 пожеж внаслідок ворожого обстрілу
Окупанти обстріляли селище міського типу в Харківській області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що вранці 24 серпня ворог здійснив масовий обстріл із системи залпового вогню по Малій Данилівці.
Внаслідок цього сталося 5 пожеж на території приватного сектору. Горіли 3 житлові будинки, автомобіль та трава навпроти приватного сектору.
Крім цього було пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків. За попередніми даними двоє людей постраждало.
До ліквідації цих пожеж було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. Остання пожежа була ліквідована об 11:40.
Нагадаємо, у Харкові прибрали
залишки ворожої ракети (фото).
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