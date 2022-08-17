17.08.2022 12:20 Віталій Хінєвіч
У Харківській області чоловік убив дружину
У Лозівському районі чоловік жорстоко вбив свою дружину.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 15 грудня 2021 року у селі Олександрівка Лозівського району Харківської області 56-річний чоловік убив свою дружину. Громадянин повернувся додому у стадії алкогольного сп'яніння. Це не сподобалося його дружині, і вона зробила своєму чоловікові зауваження.
Подружжя почало сваритися. Під час конфлікту чоловік зв'язав дружині руки дротом від зарядного пристрою, а потім став бити її качалкою для тіста. Після чого взяв кухонний ніж та завдав 5 ударів жінці у спину. Від отриманих травм вона померла на місці події.
Того ж дня зловмисник був затриманий. Під час судового розгляду він визнав свою провину.
Чоловікові призначено наказання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік вбив батька
и кинув тіло у каналізацію.
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