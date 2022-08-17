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17.08.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік убив дружину

У Лозівському районі чоловік жорстоко вбив свою дружину.

Чоловік вбив дружину у Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 15 грудня 2021 року у селі Олександрівка Лозівського району Харківської області 56-річний чоловік убив свою дружину. Громадянин повернувся додому у стадії алкогольного сп'яніння. Це не сподобалося його дружині, і вона зробила своєму чоловікові зауваження.
 
Подружжя почало сваритися. Під час конфлікту чоловік зв'язав дружині руки дротом від зарядного пристрою, а потім став бити її качалкою для тіста. Після чого взяв кухонний ніж та завдав 5 ударів жінці у спину. Від отриманих травм вона померла на місці події.
 
Того ж дня зловмисник був затриманий. Під час судового розгляду він визнав свою провину.
 
Чоловікові призначено наказання у вигляді 10 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік вбив батька и кинув тіло у каналізацію.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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