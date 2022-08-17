Місто під Харковом обстріляли з території росії

Агресор з території росії продовжує обстрілювати прикордонні громади України.
Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.
За даними прикордонників, 16 серпня військові рф завдали ударів з артилерії по Золочівській громаді Харківської області. Окупанти вели вогонь з російського села безімено.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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