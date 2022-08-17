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17.08.2022  12:10   Рита Парфенова

Місто під Харковом обстріляли з території росії

Агресор з території росії продовжує обстрілювати прикордонні громади України.

Новини Харькова: окупанти обстріляли Золочів з території рф

Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

За даними прикордонників, 16 серпня військові рф завдали ударів з артилерії по Золочівській громаді Харківської області. Окупанти вели вогонь з російського села безімено.

«Також окупанти з боку російського населеного пункту безімено двічі вистрелили зі ствольної артилерії по території Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною»,  - говориться в повідомленні.
 
Нагадаємо, під час обстрілу Золочева вранці 16 серпня постраждав Золочівський ліцей №2, снаряд потрапив на футбольний майданчик.
Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  обстрел, харьков, золочев, агрессия россии
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