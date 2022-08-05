05.08.2022 16:15 Віталій Хінєвіч

На які групи товарів українці витрачали найбільше грошей у липні

У липні порівняно з червнем український споживчий ринок майже повністю оговтався від падіння перших місяців війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що за даними статистики розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів ПриватБанку, кількість оплат картками покупок в торгівлі зросла на 5,9% до 199 млн транзацій. Обсяги сплачених безготівково товарів за місяць збільшилися на 7,7% до 48,4 млрд грн.

У липні продовжили зростати витрати українців на харчі - оплати картками у продовольчих магазинах зросли на 9,7% до 24 млрд грн. Загалом купівля продуктів харчування становить понад 49% безготівкових витрат українців.

Крім цього, за місяць відчутно зросли карткові витрати на кафе та ресторани (19% до 3,4 млрд грн), покупки ліків (14,5% до 2,7 млрд грн), електроніки і побутової техніки (16% до 3,2 млрд грн) та витрати на пальне (12,1% до 2,3 млрд грн).

Нагадаємо, ПриватБанк та MoneyGram запустили в Україні новий сучасний сервіс