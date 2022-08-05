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05.08.2022  16:15   Віталій Хінєвіч

На які групи товарів українці витрачали найбільше грошей у липні

У липні порівняно з червнем український споживчий ринок майже повністю оговтався від падіння перших місяців війни.

Покупки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що за даними статистики розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів ПриватБанку, кількість оплат картками покупок в торгівлі зросла на 5,9% до 199 млн транзацій. Обсяги сплачених безготівково товарів за місяць збільшилися на 7,7% до 48,4 млрд грн.
 
У липні продовжили зростати витрати українців на харчі - оплати картками у продовольчих магазинах зросли на 9,7% до 24 млрд грн. Загалом купівля продуктів харчування становить понад 49% безготівкових витрат українців.
 
Крім цього, за місяць відчутно зросли карткові витрати на кафе та ресторани (19% до 3,4 млрд грн), покупки ліків (14,5% до 2,7 млрд грн), електроніки і побутової техніки (16% до 3,2 млрд грн) та витрати на пальне (12,1% до 2,3 млрд грн).
 
Нагадаємо, ПриватБанк та MoneyGram запустили в Україні новий сучасний сервіс.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  экономика
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