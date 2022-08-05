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05.08.2022  15:55   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу Салтівки

Окупанти обстріляли житловий район Харкова.

Обстріл Харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 4 серпня близько 22:00 окупанти обстріляли житловий район Салтівку міста Харкова.
 
Снаряд потрапив поряд із торговим центром. В результаті в деяких місцях зруйновано стіни, вибито вікна та двері, також пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.
 
На місці пригоди працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Правоохоронці проводять огляд, вилучають уламки боєприпасів, документують наслідки обстрілу.
 
Відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 438. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
 
Нагадаємо, рашисти обстріляли фосфорними снарядами селише у Харківській області.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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