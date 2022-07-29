29.07.2022 14:58 Дмитрий Колоней

Обстріл Богодухова: стало відомо якими ракетами здійснили окупанти удар під Харковом (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції, 29 липня 2022 року близько 4:20 окупанти обстріляли місто Богодухів. Під вогнем ворога опинилося діюче підприємство. Ракети зруйнували майстерню, цех готової продукції, вантажні автомобілі, які розвозили продукцію. Почалась пожежа. Постраждалих немає.

Попередньо встановлено, що удари були нанесені з тактичного ракетного комплексу «Точка-У».

Співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події, вилучають уламки, документують воєнні злочини проти мирного населення. За даними фактами слідчим відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.