    
Главная Новини Харкова Армія Обстріл Богодухова: стало відомо якими ракетами здійснили окупанти удар під Харковом (фото)
29.07.2022  14:58   Дмитрий Колоней

Обстріл Богодухова: стало відомо якими ракетами здійснили окупанти удар під Харковом (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу під Харковом.

Обстріл Богодухова: стало відомо якими ракетами здійснили окупанти удар під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 29 липня 2022 року близько 4:20 окупанти обстріляли місто Богодухів. Під вогнем ворога опинилося діюче підприємство. Ракети зруйнували майстерню, цех готової продукції, вантажні автомобілі, які розвозили продукцію. Почалась пожежа. Постраждалих немає.
 
Обстріл Богодухова: стало відомо якими ракетами здійснили окупанти удар під Харковом
 
Попередньо встановлено, що удари були нанесені з тактичного ракетного комплексу «Точка-У».
Співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події, вилучають уламки, документують воєнні злочини проти мирного населення. За даними фактами слідчим відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
 
Обстріл Богодухова: стало відомо якими ракетами здійснили окупанти удар під Харковом
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, богодухов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 Надзвичайні події У Харківській області окупанти погрожують сім’ям позбавленням батьківських прав 29.07 Надзвичайні події Відкритою прихильницею "русского мира" зайнялася харківська прокуратура (фото) 29.07 Надзвичайні події Житель Харківської області помер внаслідок ворожого обстрілу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 