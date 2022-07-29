29.07.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Естонія запроваджує обмеження для громадян росії

Відповідне рішення запровадив Уряд Естонії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Верховну Раду України.

Повідомляється, що громадяни росії не матимуть змогу клопотати про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії. Відповідне рішення прийняв уряд Естонії, щоб продовжувати безперервний тиск на росію за допомогою санкцій.

Варто зазначити, що вносяться поправки до введених санкцій, згідно з якими реєструвати короткострокову роботу в Естонії громадяни росії та білорусі зможуть лише за наявності візи, що видана Естонією.

За словами Міністра закордонних справ Естоніїї Урмаса Рейнсалу , необґрунтована війна росії проти України, якою вона грубо порушує територіальну цілісність та незалежність України, негативно впливає на безпеку Естонії та Європейського союзу.

Також він вважає, що санкції можуть допомогти покласти край російській агресії і це позитивно вплине на безпеку Естонії.