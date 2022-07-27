27.07.2022 13:00 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 27 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 27 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 легковіків;

«Грушів» - 40 легковіків;

«Шегині» - 80 легковіків, 40 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легковіків;

«Лужанка» - 10 легковіків.

За добу 26 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули майже 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прибули понад 37 тисяч осіб, майже майже 34 тисячі з них – громадяни України.

Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.