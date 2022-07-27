27.07.2022 13:00 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 27 липня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 27 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 40 легковіків;
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«Грушів» - 40 легковіків;
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«Шегині» - 80 легковіків, 40 пішоходів.
Угорщина:
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«Тиса» - 10 легковіків;
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«Лужанка» - 10 легковіків.
За добу 26 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули майже 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прибули понад 37 тисяч осіб, майже майже 34 тисячі з них – громадяни України.
Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття
першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.
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