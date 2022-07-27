27.07.2022 13:10 Віталій Хінєвіч

Стало відомо, як проходить мультипредметне тестування у Харківській області

У Харківській області продовжується основна сесія національного мультипредметного тестування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що для абітурієнтів у Харківській області є 7 закладів, в яких проходить національний мультипредметний тест.

За словами заступниці обласного департаменту освіти Ольги Алфьорової, усі абітурієнти здають три однакові предмети. Зокрема українську мову, історію України та математику.

Також наголошується, що у НМТ є три сесії: основна, додаткова та ще одна додаткова.

На першу сесію зареєструвалося 6,5 тисяч абітурієнтів. Цей показник приблизно втричі менший порівняно з минулими роками, коли проходило ЗНО.

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