26.07.2022 13:12 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 26 липня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 26 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
«Устилуг» - 30 легковіків;
«Грушів» - 30 легковіків;
«Шегині» - 70 легковіків.
Словацька Республіка:
«Ужгород» - 3 автобуси.
За добу 25 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та близько 16 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 32 тисячі осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прибули понад 41 тисяча осіб, майже 38 тисяч з них – громадяни України.
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