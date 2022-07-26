26.07.2022 13:12 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 26 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 26 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 30 легковіків;

«Грушів» - 30 легковіків;

«Шегині» - 70 легковіків.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 3 автобуси.



За добу 25 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та близько 16 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 32 тисячі осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прибули понад 41 тисяча осіб, майже 38 тисяч з них – громадяни України.