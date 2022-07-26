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26.07.2022  13:12   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 26 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 26 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
 
Республіка Польща:
 
«Устилуг» - 30 легковіків;
«Грушів» - 30 легковіків;
«Шегині» - 70 легковіків.
 
Словацька Республіка:
 
«Ужгород» - 3 автобуси.

За добу 25 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та близько 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 32 тисячі осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон до Польщі, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 41 тисяча осіб, майже 38 тисяч з них – громадяни України.
 
Нагадаємо, Польща дозволила в'їзд українським перевізникам класу Євро-3.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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