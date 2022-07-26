У водоймах Харкова знайшли шкідливі бактерії

У зоні купання семи водойм Харкова та області знайшли лактозопозитивну кишкову паличку.
Фахівці провели чергові вірусологічні дослідження проб води у місцях відпочинку харків'ян та мешканців області, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр лабораторних досліджень.
Моніторинг якості води проводився у 10 місцях для купання на водних об'єктах Харкова та Харківської області (де не ведуться бойові дії). За результатами останніх санітарно-мікробіологічних досліджень встановлено, що в межах зони купання 5 водойм проби води за вмістом лактозопозитивного гігієнічного нормативу (не більше 5000 на літр).
Перевищення гігієнічного нормативу вмісту у воді лактозопозитивних кишкових паличок свідчить про ризики для здоров’я населення через потенційну небезпеку наявності у водоймах збудників кишкових інфекційних захворювань. Тому купання в цих водоймах не рекомендується.
Нагадаємо, раніше в рамках проекту «Безпечне літо» співробітники поліції та ДСНС проводили рейди пляжами водойм в районах Харкова, що обстрілюються, попереджаючи про можливість знаходження нерозірваних боєприпасів на території відпочинку та у воді.
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