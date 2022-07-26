26.07.2022 13:21 Рита Парфенова

У водоймах Харкова знайшли шкідливі бактерії

У зоні купання семи водойм Харкова та області знайшли лактозопозитивну кишкову паличку.

Фахівці провели чергові вірусологічні дослідження проб води у місцях відпочинку харків'ян та мешканців області, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр лабораторних досліджень.



Моніторинг якості води проводився у 10 місцях для купання на водних об'єктах Харкова та Харківської області (де не ведуться бойові дії). За результатами останніх санітарно-мікробіологічних досліджень встановлено, що в межах зони купання 5 водойм проби води за вмістом лактозопозитивного гігієнічного нормативу (не більше 5000 на літр).

Кишкову паличку знайшли у воді на наступних пляжах:

Журавлівський гідропарк в місті Харків, Олексіївський лугопарк в місті Харків, Основянське озеро в місті Харків, Петренківське водоймище в місті Харків, річка Берестова в смт Зачепилівка Красноградського району, річка Мерла в смт Краснокутськ, ставок Копань в місті Богодухів.

Перевищення гігієнічного нормативу вмісту у воді лактозопозитивних кишкових паличок свідчить про ризики для здоров’я населення через потенційну небезпеку наявності у водоймах збудників кишкових інфекційних захворювань. Тому купання в цих водоймах не рекомендується.

Нагадаємо, раніше в рамках проекту «Безпечне літо» співробітники поліції та ДСНС проводили рейди пляжами водойм в районах Харкова, що обстрілюються, попереджаючи про можливість знаходження нерозірваних боєприпасів на території відпочинку та у воді.