Адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове на 3 июля

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на выдачу гуманитарной помощи.
Напомним, ЮНИСЕФ и SoftServe создали информационную платформу для украинцев в Польше.
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Сдерживать раздражение сегодня будет труднее обычного. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
В первое воскресенье июля отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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