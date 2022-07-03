03.07.2022 09:55 Виталий Хиневич

Стало известно, сколько украинцев оставили заявок в «Дії» на компенсацию разрушенного жилья

Украинцы оставляют заявки на компенсацию разрушенного оккупантами жилья.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что в результате российской агрессии больше всего повреждений жилого фонда зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях.

Около 800 тысяч людей остались без жилья, которое полностью или частично разрушено. Более 220 тысяч человек оставили заявки на компенсацию на портале "Дія".

Из резервного фонда правительство выделило 1,4 миллиарда гривен, чтобы к отопительному сезону как можно больше жилья было отремонтировано.

"Ремонтируют транспортное сообщение, инженерные сети, проводятся меры безопасности (в частности, разминирование). Денежные средства направляются на то, чтобы в тех домах, где можно быстро заменить двери, отремонтировать крыши, сделать быстрый ремонт", — отметила председателя парламентского комитета по организации государственной власти Елена Шуляк.