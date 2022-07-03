03.07.2022 09:30 Виталий Хиневич

Подробности утреннего ракетного удара по Харькову

Оккупанты нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу ХОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что 3 июля в 4:00 харьковчане проснулись из-за ракетных ударов оккупантами.

«Утром россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно – пострадавших нет. Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома - 54-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение, состояние – среднее»,- сообщил Олег Синегубов.

Кроме этого отмечается, что оккупанты на протяжении суток обстреливали Чугуевский район, Харьковский, Богодуховский и Изюмский.

«Оккупанты фактически весь день наносили удары по Чугуевщине: горели хозяйственные постройки, гаражи, обстреливали открытые территории.

Всего в течение суток, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, 4 раненых: Харьков – 1, Чугуевский район – 2, Харьковский район – 1.

Украинские защитники удерживают оборонительные позиции. На Харьковском направлении оккупанты пытаются защищать занятые ранее позиции. Обстреливали из артиллерии районы Русской Лозовой, Победы, Верхнего Салтова, Замуловки, Волобуевки, Питомника, Прудянки.

Наши Вооруженные Силы успешно отразили штурм россиян неподалеку от Прудянки»,- отметил Олег Синегубов.

Напомним, в Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов.