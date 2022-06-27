27.06.2022 13:50 Виталий Хиневич

Украинские беженцы могут получить медицинскую помощь в Молдове

Переселенцы из Украины могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

По данным ООН в Молдову выехало около полумиллиона украинцев. Для получения бесплатной медицинской помощи украинским беженцам достаточно документа, подтверждающего личность, — заграничного или национального паспорта, свидетельства о рождении, ID-карты.

Также временные переселенцы из Украины имеют неограниченный доступ к государственной медицине в клиниках и амбулаториях по месту жительства. О готовности помогать украинцам бесплатно заявили некоторые частные заведения. Таким образом, безвозмездная медицинская помощь для украинцев в Молдове доступна:

на пограничных пунктах и центрах временного размещения, где работают медицинские бригады;

в заведениях первичной медицинской помощи по месту жительства;

в некоторых частных клиниках, центрах помощи и лабораториях, готовых оказывать безвозмездную помощь.

Украинские переселенцы, которые проживают в городе, могут обратиться в поликлинику по месту жительства, а в случае проживания в сельской местности – в районную больницу.

Сервис для записи на прием к врачам в Молдове (для медицинской помощи частным путем) - doc.online/md.

Некоторые частные заведения и врачи-добровольцы готовы оказать безвозмездную помощь украинцам. Их контакты можно найти на официальном сайте помощи украинцам в Молдове.