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27.06.2022  13:50   Виталий Хиневич

Украинские беженцы могут получить медицинскую помощь в Молдове

Переселенцы из Украины могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове.

Врачи
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
По данным ООН в Молдову выехало около полумиллиона украинцев. Для получения бесплатной медицинской помощи украинским беженцам достаточно документа, подтверждающего личность, — заграничного или национального паспорта, свидетельства о рождении, ID-карты.
 
Также временные переселенцы из Украины имеют неограниченный доступ к государственной медицине в клиниках и амбулаториях по месту жительства. О готовности помогать украинцам бесплатно заявили некоторые частные заведения. Таким образом, безвозмездная медицинская помощь для украинцев в Молдове доступна: 
 
  • на пограничных пунктах и центрах временного размещения, где работают медицинские бригады; 
  • в заведениях первичной медицинской помощи по месту жительства;
  • в некоторых частных клиниках, центрах помощи и лабораториях, готовых оказывать безвозмездную помощь. 
  • Украинские переселенцы, которые проживают в городе, могут обратиться в поликлинику по месту жительства, а в случае проживания в сельской местности – в районную больницу. 
Сервис для записи на прием к врачам в Молдове (для медицинской помощи частным путем) - doc.online/md.
 
Некоторые частные заведения и врачи-добровольцы готовы оказать безвозмездную помощь украинцам. Их контакты можно найти на официальном сайте помощи украинцам в Молдове.
 
Напомним, пособие или «Dobry Start»:помощь для украинских школьников в Польше.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  беженцы
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