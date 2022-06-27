Ситуация с выездом из Украины 27 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 27 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
За сутки 26 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 84 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 38 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки прибыли 46 тысяч человек, более 42 тысяч из них – граждане Украины.
Напомним, из автомобилей, которые везут на льготное растаможивание, в пунктах пропуска западной границы Украины образовались километровые очереди.
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