27.06.2022 13:27 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 27 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 27 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Венгрия:

«Тиса» – 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

За сутки 26 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 84 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 38 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки прибыли 46 тысяч человек, более 42 тысяч из них – граждане Украины.

Напомним, из автомобилей, которые везут на льготное растаможивание, в пунктах пропуска западной границы Украины образовались километровые очереди.