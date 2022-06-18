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18.06.2022  10:28   

Обстрелы Первомайского, Циркунов и Гусаровки: идет сбор доказательств

Военные российской федерации продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям Харьковщины.

Обстрелы Первомайского: идет сбор доказательств

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ

В течение 17 июня враг подверг обстрелам села Циркуны Харьковского района, Гусаровка Изюмского района и город Первомайский Лозовского района. В результате повреждения получили три частных дома местных жителей, разрушено административное здание коммунального предприятия.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты на выезде проработали все факты разрушения жилья и других сооружений на территории региона в результате обстрелов и пожаров. Собраны первичные материалы, которые будут переданы в СБУ.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Тэги:  агрессия россии, обстрел, полиция, харьков
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