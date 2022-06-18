Обстрелы Первомайского, Циркунов и Гусаровки: идет сбор доказательств

Военные российской федерации продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям Харьковщины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ
В течение 17 июня враг подверг обстрелам села Циркуны Харьковского района, Гусаровка Изюмского района и город Первомайский Лозовского района. В результате повреждения получили три частных дома местных жителей, разрушено административное здание коммунального предприятия.
Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты на выезде проработали все факты разрушения жилья и других сооружений на территории региона в результате обстрелов и пожаров. Собраны первичные материалы, которые будут переданы в СБУ.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.
18 июня проводится День любителей рыбалки.
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