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18.06.2022  10:45   Виталий Хиневич

Поврежденные культурные достопримечательности Украины восстановят при помощи 3D-сканера

Поврежденные оккупантами памятники архитектуры восстановят при помощи 3D-сканера.

Культурные памятники архитектуры в Украине восстановят
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Урядовий портал».
 
Сообщается, что при поддержке Министерства культуры Латвии и Рижского технического университета в Украину прибыла группа специалистов во главе с Бруно Деландесом.
 
Вместе с украинскими коллегами в течение недели они осуществили 3D-сканирование двух памятников культурного наследия в Чернигове, поврежденных в результате российских обстрелов, а также двух памятников сакральной архитектуры во Львовской области и Киеве. Полученные материалы будут в дальнейшем использоваться при разработке реставрационных программ.
 
“Сохранение культурного наследия во время войны – вызов, для преодоления которого необходима консолидация усилий разных сторон – как государства, так и гражданского общества, профессиональных сообществ. Мы очень благодарны латвийской стороне за поддержку этого проекта по документированию повреждений объектов культурного наследия Украины и надеемся на продолжение сотрудничества, а также благодарим участников инициативы "Штаб спасения наследия" за помощь в организации визита латвийских коллег", - отметила заместитель Министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева.
 
Напомним, Украина приняла участие в стартап-конференции.
 
Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  3d-сканера, памятники архитектуры
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