18.06.2022 10:45 Виталий Хиневич

Поврежденные культурные достопримечательности Украины восстановят при помощи 3D-сканера

Поврежденные оккупантами памятники архитектуры восстановят при помощи 3D-сканера.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Урядовий портал».

Сообщается, что при поддержке Министерства культуры Латвии и Рижского технического университета в Украину прибыла группа специалистов во главе с Бруно Деландесом.

Вместе с украинскими коллегами в течение недели они осуществили 3D-сканирование двух памятников культурного наследия в Чернигове, поврежденных в результате российских обстрелов, а также двух памятников сакральной архитектуры во Львовской области и Киеве. Полученные материалы будут в дальнейшем использоваться при разработке реставрационных программ.

“Сохранение культурного наследия во время войны – вызов, для преодоления которого необходима консолидация усилий разных сторон – как государства, так и гражданского общества, профессиональных сообществ. Мы очень благодарны латвийской стороне за поддержку этого проекта по документированию повреждений объектов культурного наследия Украины и надеемся на продолжение сотрудничества, а также благодарим участников инициативы "Штаб спасения наследия" за помощь в организации визита латвийских коллег", - отметила заместитель Министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева.