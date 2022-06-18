18.06.2022 10:49 Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Коммунальщики продолжают устранять порывы на водоповодных сетях Харькова.

17 июня ремонтниками было ликвидировано 8 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и восстановлено 10 смотровых колодцев. Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал», передает РЕДПОСТ

Сегодня, 18 июня, намечено проведение ремонтных работ на 8 поврежденных участках водоводов.

Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.