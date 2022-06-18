Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Коммунальщики продолжают устранять порывы на водоповодных сетях Харькова.
17 июня ремонтниками было ликвидировано 8 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и восстановлено 10 смотровых колодцев. Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал», передает РЕДПОСТ
Сегодня, 18 июня, намечено проведение ремонтных работ на 8 поврежденных участках водоводов.
Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
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Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.
18 июня проводится День любителей рыбалки.
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